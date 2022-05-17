Лондон, , 10:25 — REGNUM Британский рок-музыкант Лиам Галлахер сказал, что не виделся со своим братом Ноэлом, сооснователем их группы Oasis, почти 10 лет. Об этом он рассказал в интервью журналу Esquire 16 мая.

Лиам Галлахер NME

Брит-поп группа распалась в 2009 году, и, несмотря на многочисленные слухи о скором воссоединении группы, братья Галлахеры до сих пор не разговаривают друг с другом.

В новом интервью Esquire Лиам рассказал: «Последний раз я видел Ноэля на футбольном матче около 10 лет назад. Жаль, не правда ли? Хорошие времена перевешивают плохие. Я думаю, что лучше оставить все как есть».

О перспективе воссоединения Oasis Лиам добавил: «Мне нравится думать, что Oasis снова соберутся вместе, но не на этой неделе. Дверь открыта для всего. Я не удивлюсь, если завтра приземлятся космические пришельцы. Я не удивлюсь, если они уже здесь. Я не удивлюсь, если Бог будет ходить среди нас. Я не удивлюсь всему».

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