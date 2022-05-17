Москва, , 10:27 — REGNUM Арбитражный суд Москвы получил ещё один крупный финансовый иск в адрес молдавской авиакомпании Air Moldova. Кредитором в деле, которое пока не принято к производству, выступает «лопнувший» год назад «Нефтепромбанк», передаёт ИА REGNUM.

Самолёт авиакомпании Air Moldova Igor Dvurekov

Исковое заявление подано 13 мая 2022 года. Примерная сумма иска составляет 76 232 881,23 рубля. Судя по всему, и этот спор заявлен в иностранной валюте. Его детали ещё не сообщались.

Между тем в марте 2022 года в этом же суде был заслушан другой спор между сторонами, по которому иностранный авиаперевозчик должен выплатить банку, оставшемуся без лицензии в 2021 году, более 3,5 млн евро. Тогда в основе спора лежал долг по кредиту и накопившиеся проценты, пени. Деньги Air Moldova были предоставлены в апреле 2020 года на финансирование текущей деятельности. Сумма кредита составила 3,35 млн евро. Решение первой инстанции по этому спору обжалуется. Заседание назначено на 7 июня 2022 года.