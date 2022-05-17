Москва, 17 мая 2022, 10:27 — REGNUM Арбитражный суд Москвы получил ещё один крупный финансовый иск в адрес молдавской авиакомпании Air Moldova. Кредитором в деле, которое пока не принято к производству, выступает «лопнувший» год назад «Нефтепромбанк», передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление подано 13 мая 2022 года. Примерная сумма иска составляет 76 232 881,23 рубля. Судя по всему, и этот спор заявлен в иностранной валюте. Его детали ещё не сообщались.
Между тем в марте 2022 года в этом же суде был заслушан другой спор между сторонами, по которому иностранный авиаперевозчик должен выплатить банку, оставшемуся без лицензии в 2021 году, более 3,5 млн евро. Тогда в основе спора лежал долг по кредиту и накопившиеся проценты, пени. Деньги Air Moldova были предоставлены в апреле 2020 года на финансирование текущей деятельности. Сумма кредита составила 3,35 млн евро. Решение первой инстанции по этому спору обжалуется. Заседание назначено на 7 июня 2022 года.