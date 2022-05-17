Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Шотландия должна вступить в НАТО после того, как обретёт независимость, чтобы обеспечить свою безопасность на фоне событий на Украине. Об этом первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила в вашингтонском Институте Брукингса, сообщает 17 мая газета The Times.

Никола Стерджен Firstminister.gov.scot

По словам Стерджен, правильность такой позиции подтверждают события последних трёх месяцев. У Шотландии — стратегическое положение на севере Европы неподалёку от Арктики, и её роль растёт с учётом активности российских подлодок в Северной Атлантике.

«Я твёрдо убеждена, что в сочетании с прочными отношениями с Великобританией членство в ЕС и НАТО станет краеугольным камнем политики безопасности независимой Шотландии», — заявила первый министр.

Она полагает, что членство в НАТО не только жизненно важно для безопасности королевства, но и позволит Шотландии «способствовать коллективной безопасности соседей и союзников».

Ранее Стерджен заявила, что в 2022 году шотландское правительство начнёт готовить второй референдум о независимости региона от Великобритании. Как сообщало ИА REGNUM, первый референдум в Шотландии состоялся в 2014 году. 55% его участников высказались за союз Эдинбурга и Лондона.