Париж, 17 мая, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон напрямую обратился к своему новому премьер-министру в Twitter, сообщает Le Parisien.

Цитата из видео elysee.fr Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон «Уважаемая Элизабет Борн, госпожа премьер-министр, экология, здравоохранение, образование, полная занятость, демократическое возрождение, Европа и безопасность: вместе с новым правительством мы продолжим неустанно действовать на благо французов»

Как сообщало ИА REGNUM, назначенная на пост премьер-министра Франции Элизабет Борн заявила, что хочет «посвятить» свое назначение «всем маленьким девочкам».