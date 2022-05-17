Макрон о назначении Элизабет Борн: «Вместе мы продолжим действовать»
Париж, 17 мая, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон напрямую обратился к своему новому премьер-министру в Twitter, сообщает Le Parisien.
Цитата из видео elysee.fr
Эммануэль Макрон
«Уважаемая Элизабет Борн, госпожа премьер-министр, экология, здравоохранение, образование, полная занятость, демократическое возрождение, Европа и безопасность: вместе с новым правительством мы продолжим неустанно действовать на благо французов»
Как сообщало ИА REGNUM, назначенная на пост премьер-министра Франции Элизабет Борн заявила, что хочет «посвятить» свое назначение «всем маленьким девочкам».