Москва, , 10:24 — REGNUM На фоне санкций Счетная палата ожидает падения ВВП в 2022 году на уровне начала 1990-х годов. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Исаков (КПРФ) со ссылкой на главу ведомства Алексея Кудрина.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Кудрин спрогнозировал, что падение ВВП в этом году будет сравнимо с ситуацией в начале 90-х», — отметил Исаков.

Счетная палата также ожидает падения уровня жизни населения России на 7−9%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Счетной палаты Алексей Кудрин проводит встречи с депутатами фракций накануне ежегодного отчета.

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