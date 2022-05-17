Москва, 17 мая, 2022, 10:24 — ИА Регнум. На фоне санкций Счетная палата ожидает падения ВВП в 2022 году на уровне начала 1990-х годов. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Исаков (КПРФ) со ссылкой на главу ведомства Алексея Кудрина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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«Кудрин спрогнозировал, что падение ВВП в этом году будет сравнимо с ситуацией в начале 90-х», — отметил Исаков.

Счетная палата также ожидает падения уровня жизни населения России на 7−9%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Счетной палаты Алексей Кудрин проводит встречи с депутатами фракций накануне ежегодного отчета.