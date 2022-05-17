Москва, , 10:24 — REGNUM Соединенные Штаты развязывают России руки тем, что заставляют вступать Швецию и Финляндию в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 17 мая заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки», — сказала она.

При этом Захарова отметила, что об этом будет необходимо помнить в тот момент, когда западные страны придумают очередную угрозу со стороны России «продовольственной безопасности, энергетической безопасности и так далее».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы минобороны стран — участниц Европейского союза поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО.