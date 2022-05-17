Москва, , 10:23 — REGNUM Сдавшийся в плен на Украине британский наёмник Эндрю рассказал о том, как его отправили на окраины Бучи — города, в котором была устроена киевским режимом провокация.

ВСУ U.S.Army

«Нас отправили в Бучу после того, как оттуда ушли русские. Там я смог пообщаться с местными. В самой Буче мы не были, только на её окраинах», — цитирует его RT.

По его словам, местность казалась «нетронутой», там не было следов сражения.

«Лично я не видел никаких трупов, ничего подобного. Всё выглядело нетронутым», — добавил британский наемник.

Напомним, ранее пленный военный ВСУ рассказал, что руководившие украинскими военными на заводе «Заря» в Рубежном Луганской Народной Республики (ЛНР) наемники из Польши и США давали своим подчиненным недостаточное количество пищи и исчезли при начале серьезных боевых действий.

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