Донецк, 17 мая, 2022, 10:22 — ИА Регнум. За последние сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы ещё 544 человека. Об этом 17 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Никита Третьяков ИА REGNUM Эвакуация гражданских

В штабе рассказали, что с 08:00 15 мая до 08:00 16 мая из Мариуполя в Безыменное были эвакуированы 544 человека, в том числе 74 ребёнка.

В Безыменном находится пункт оказания помощи населению, развёрнутый силами МЧС ДНР. Всего с 5 марта ПОПН принял свыше 33,1 тыс. человек.