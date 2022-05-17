Магас, , 10:20 — REGNUM В Ингушетии возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего министра образования и науки. Его подозревают в причинении ущерба бюджету на 37 млн рублей, сообщили 17 мая в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело Pixabay.com

Как установлено по материалам ФСБ и МВД, в ноябре–декабре 2018 года между минобром и ООО «Аликом ИНК» были заключены государственные контракты на поставку оборудования для детского технопарка «Кванториум». Их общая сумма составила около 37 млн рублей.

В декабре 2018 года 58-летний министр подписал документы об исполнении контракта, и компании были перечислены денежные средства в полном объеме. Однако по факту никакой техники поставлено не было. Тем самым незаконные действия главы минобра причинили ущерб ведомству на существенную сумму.

Из официальных источников известно, что министром образования Ингушетии с сентября 2018 года являлся Юсуп Костоев.