Кишинёв, 17 мая, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду 17 мая отправилась в Брюссель с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

European People's Party Майя Санду

Сообщается, что визит должен продлиться два дня. В первый день запланированы встречи с официальными лицами Бельгии.

По данным пресс-службы, 18 мая Санду выступит на пленарном заседании Европарламента. После этого она отправится в Париж, где встретится с президентом Франции с Эмманюэлем Макроном.

Напомним, Кишинёв 3 марта направил в Брюссель заявку на вступление Молдавии в ЕС. Также молдавское правительство заполнило обе части анкеты для страны-претендента на статус кандидата на вступление в ЕС.