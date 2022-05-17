Кабул, , 10:19 — REGNUM Некоторые жители деревень Хот, Яхши и Мирбача уезда Нахур в Афганистане жалуются на притеснение со стороны кочевников в сотрудничестве с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Пастбище для коз Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Согласно местным источникам, наплыв кочевников в центральные районы провинции сделал жизнь людей невыносимой.

«В эти дни кочевники с многотысячными полчищами вторглись в уезд Нахур, захватив поля и пастбища хазарейцев, которые из года в год обеспечивали их существование», — сказал Али Реза, житель деревни Яхши.

По словам местных жителей, между жителями деревни Яхши и кочевниками произошло столкновение из-за того, что кочевники пасли свои стада на принадлежащих людям сельскохозяйственных угодьях.

Даште-Гула — ещё один сельскохозяйственный район уезда Нахур, который также стал свидетелем большого притока кочевников.

Житель этого района Али Аскар в интервью «8 Собх» выразил обеспокоенность по поводу нашествия «вооружённых кочевников» на сельскохозяйственные угодья людей и притеснения с их стороны.

С другой стороны, некоторые жители уезда Нахур говорят, что кочевников сопровождают талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и они попросили жителей нескольких деревень в этом районе как можно скорее покинуть свои дома. Также говорят, что пятая часть доходов с этих земель за последние 40 лет якобы будет выплачена кочевникам. По словам местных жителей, кочевники претендуют на их имущество.

Кроме того, местные источники сообщают, что в некоторых деревнях кочевники применили оружие и стреляли в людей, ранив нескольких местных жителей. Собеседники сообщают, что вооружённые кочевники применили насилие и убивали людей, вынуждая местных жителей бежать.

«В кишлаках Каш-Имран и Бухара мужчин открыто расстреливали, а семьи избивали, вынуждая их покинуть свои кишлаки. В результате стрельбы в селе Каш-Имран было ранено пять человек, в кишлаке Бухара — один», — рассказывает один из местных жителей, пожелавший остаться неназванным.

Это произошло после того, как Мехди Расех, бывший член палаты представителей, недавно говорил о бесчинствах кочевников на землях жителей двух уездов Бехсуд в провинции Газни.

В то же время, аналогичная ситуация имеет место в некоторых районах уездов Малистан и Джагори провинции Газни. Хотя местные жители неоднократно обращались к властям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уездах с просьбой решить эту проблему, радикалы не заинтересованы в изгнании кочевников из этого района, и жители считают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наоборот потворствуют кочевникам, что придало последним смелость.