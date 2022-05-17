Тула, 17 мая, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Двое рабочих получили травмы при проведении работ по реконструкции велотрека в Туле, пострадавшие госпитализированы, сообщили в СУ СКР по Тульской области 17 мая.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

По предварительным данным, рабочие ремонтировали металлоконструкции на велотреке при помощи автовышки. В момент, когда они находились в «люльке», автовышка перевернулась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.