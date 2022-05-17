Брюссель, 17 мая, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Главы минобороны стран — участниц Европейского союза поддержат вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 17 мая заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед встречей министров обороны ЕС в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Мы полностью поддержим вступление Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку это укрепит наше единство и это усилит Североатлантический альянс», — сказал он.

При этом Боррель отметил, что он рассчитывает на то, что альянс сможет решить вопрос с «сопротивлением Турции» по приему указанных стран в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Франция выразила поддержку Финляндии и Швеции после того, как эти страны подали заявки на вступление в НАТО.