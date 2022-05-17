Москва, 17 мая, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Счетная палата ожидает падения уровня жизни населения России на 7−9 процентов. Об этом сообщила депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова со ссылкой на главу ведомства Алексея Кудрина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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«Счетная палата этом году ожидает падение уровня жизни населения на 7−9%», — отметила Филатова.

Парламентарию при этом интересно, как аудиторы просчитали этот показатель, если инфляция с начала года уже составила почти 18%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Счетной палаты Алексей Кудрин проводит встречи с депутатами фракций накануне ежегодного отчета.

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