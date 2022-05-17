Сеул, 17 мая, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Новые варианты штамма «Омикрон» были обнаружены в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей органов здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно опубликованным данным, штамм «Омикрона» BA.4. был выявлен у прибывшего из ЮАР путешественника. А штамм BA.5 — у прибывшего из Турции и жителя страны, проживающего в Инчхоне.

Также было выявлено тринадцать дополнительных случаев штамма «Омикрон» BA.2.12.1, в результате чего общее количество случаев увеличилось до 19.

Предполагается, что новые варианты штамма могут быстро распространиться по стране, однако пока нет свидетельств того, что они способны увеличить количество тяжёлых больных.

Между тем власти Южной Кореи приступают к проведению исследований на наличие антител к коронавирусу, чтобы оценить масштабы распространения вируса и степень опасности эпидемии. Исследование будет проводиться в 17 городах и провинциях страны.

Напомним, что в апреле в Южной Корее выявили первые случаи заражения гибридными штаммами XE, XM и XL.