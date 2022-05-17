Москва, , 10:17 — REGNUM В Ростовской области вручены ордена Мужества родственникам погибших военнослужащих в ходе спецоперации на Украине Ивана Романова и Дениса Ужвака. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Орден Мужества

Отмечается, что Романов и Ужвак удостоены высокой воинской награды за самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга, совершенные в ходе военной спецоперации России на Украине.

Младший сержант Иван Романов погиб вблизи города Попасная ЛНР. Его оставили охранять вахту фланга. Когда начался обстрел, он решил отвести огонь и выехал на БТР. В него попала ракета, и он погиб. Благодаря этому подвигу восемь человек из его отделения остались живы.

Гвардии капитан Денис Ужвак в ходе боя определил наиболее безопасный путь выхода танковой колонны из-под обстрела. В результате его боевая машина стала основной целью для врага. Таким образом Ужвак спас своих боевых товарищей.

Как сообщало ИА REGNUM. в ходе специальной военной операции России на Украине погиб военнослужащий из Ростовской области. Даниил Колесников награждён орденом Мужества посмертно.

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