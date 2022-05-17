Шебекино, Белгородская область, 17 мая, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Два автомобиля «ГАЗель» столкнулись в Шебекино Белгородской области вечером 16 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД

https://31.мвд. рф/ Сгоревшие автомобили

По предварительным данным, в 21:40 на Ржевском шоссе водитель пассажирского «ГАЗ 2705» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым «ГАЗ 3302». После лобового удара оба транспортных средства вспыхнули и выгорели практически дотла.

Водители получили телесные повреждения, пассажиров в автомобилях не было.