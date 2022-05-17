Ставрополь, 17 мая, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» к 2023 году на границе Ставрополья и Кабардино-Балкарии до четырех полос расширят трассу федерального значения Р-217 «Кавказ». Эта важнейшая дорога является маршрутом для пропуска транзита в страны Закавказья и главной транспортной артерией, ведущей к одному из древнейших городов России — Дербенту.

Rosavtodor. gov.ru Автодорога «Кавказ» в Дагестане

Как сообщает Росавтодор, речь идет о сдаче в эксплуатацию после капремонта участка от обхода Пятигорска до Куба-Табы (с 400 по 413 км).

Работы на двухполосном участке, пропускная способность которого снизилась из-за высокого трафика, стартовали в феврале 2022 года. Сейчас ведется фрезерование изношенного покрытия и расширение земляного полотна. Одновременно устраивается основание дорожной одежды. Затем на него уложат три слоя асфальтобетона. Для армирования дорожной одежды между ее слоями устроят устойчивую к влажности и перепадам температуры геосетку.

Ширина проезжей части составит 14 м, а каждой полосы движения — 3,5 м. На сегодняшний день заменили три железобетонные водопропускные трубы из восьми, предусмотренных проектом. Поскольку для этого участка характерна высокая интенсивность движения, работы выполняются поэтапно во избежание заторов.

Осевое тросовое ограждение поможет избежать выездов на встречную полосу. Также на участке установят краевое барьерное ограждение, бордюры и транспортный светофор. Для жителей Прогресса и Малки устроят тротуары с перильным ограждением, автобусные остановки с автопавильонами и комфортными зонами посадки. В населенных пунктах переустроят линии электроосвещения, а в Прогрессе установят пешеходный светофор с кнопкой вызова.

«Среди целей нацпроекта — развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в регионах, повышение безопасности на дорогах. Поэтому большое внимание уделяется комплексности проводимых в крае ремонтных работ: обновляется не только дорожное покрытие, но и тротуары, ведется замена светофоров, установка знаков, нанесение разметки, замена ограждений и другие мероприятия, направленные на обеспечение безопасности участников дорожного движения», — подчеркнул министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.

Всего за 2022 год на Ставрополье нацпроект поможет обновить 45 участков дорог общей протяженностью 132 км. В нормативное состояние будут приведены не только крупные транспортные направления, но и участки дорог внутри сел или ведущих к ним.

До конца 2023 года в четырехполосное исполнение переведут 46 км автодороги «Кавказ» в Дагестане.

Напомним, нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Среди основных целей нацпроекта — снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до четырех погибших на 100 тыс. населения.

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