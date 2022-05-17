Пий-Хемский район, Тыва, 17 мая, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку по факту гибели двоих подростков в результате аварии в Пий-Хемском районе Тувы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики.

МВД Тувы ДТП в Туве

По предварительным данным, 16 мая жительница Кызыла, ехавшая за рулём автомобиля Toyota Carina по трассе Р-257, не справилась с управлением.

«В результате съезда и опрокидывания автомобиля, находившиеся в салоне автомобиля несовершеннолетние 13 и 16 лет погибли», — отметили в прокуратуре.

Сама водитель и несовершеннолетний пассажир, сидевший на переднем сиденье, получили травмы. По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.