Москва, 17 мая, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В РФ популярность китайского языка будет возрастать не по дням, а по часам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ вырос спрос на работников, которые знают китайский язык.

Softpedia.com Флаг Китая

«Спрос на специалистов, владеющих китайским языком, рос последние несколько лет, — сказал Порочкин. — И в текущей политической ситуации с жесткими санкциями со стороны западных стран и разрывом отношений с европейскими партнерами множество компаний переориентируются на азиатский рынок, поэтому этот тренд будет развиваться еще быстрее, так как Китай обладает всеми ресурсами для замещения пропадающих товаров на российском рынке».

По словам Порочкина, пока сложно сказать, насколько быстро на новый тренд отреагируют российские вузы и смогут ли они расширить список соответствующих специальностей.

«Но дополнительное образование, переквалификация и различные курсы при университетах, скорее всего, будут реагировать быстрее», — предположил он.

При этом Порочкин также отметил, что при возрастающей «не по дням, а по часам популярности китайского языка», английский язык также будет оставаться востребованным.

«Скорее всего, арабские языки также наберут популярность на трудовом рынке, — сказал Порочкин. — Об этом говорит ситуация с развивающимися отношениями с арабскими странами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году наиболее полезным для карьерного роста иностранным языком жители РФ назвали английский.