Луганск, , 10:12 — REGNUM За последние сутки в Луганской Народной Республике сдали в плен десять украинских военных. Об этом 17 мая сообщили в Народной милиции ЛНР.

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Как рассказал официальный представитель милиции Иван Филипоненко, в ходе боестолкновений противник понёс потери в живой силе и технике, потеряв пять человек личного состава, три БТР, одну единицу автотехники.

«10 военнослужащих ВСУ приняли правильное решение, сложили оружие и тем самым сохранили свою жизнь», — заявил Филипоненко.