Балашиха, Московская область, , 10:12 — REGNUM В Военной академии ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого 16 мая прошла военно-историческая конференция: «Пётр I как реформатор и основоположник военного образования в России», приуроченная к 350-летию со дня рождения основателя Российской империи. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Пётр Дрождин. Портрет Петра I. 1795

В работе конференции приняли участие профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, слушатели и курсанты академии, а также представители Юнармии, кадетских классов и ветераны РВСН. В числе почётных гостей мероприятия — командующий РВСН с 2001 по 2009 годы, генерал-полковник Николай Соловцов и народный художник РФ, академик Российской академии художеств Владимир Суровцев.

Открыл работу конференции начальник академии, генерал-лейтенант Игорь Афонин, отметивший, что реформы Петра Великого заложили основу для отечественной науки, изменили культуру и быт российского народа. По его словам, глубоко символично, что данное мероприятие проходит в стенах носящей его имя прославленной академии.

пресс-служба Минобороны РФ «В рамках пленарного заседания был рассмотрен широкий круг тем: Пётр I как реформатор и основоположник военного образования, методология зарождения отечественной военной школы, особенности военных действий в эпоху Петра Великого, его образы в скульптуре и художественной литературе».

Участники конференции также познакомились с посвящённой деятельности Петра I выставкой учебных и научных изданий из фондов библиотеки академии, осмотрели музейную экспозицию и учебные аудитории имени Генерального конструктора Сергея Павловича Королева и основоположника космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского.

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