Воронеж, 17 мая 2022, 10:12 — REGNUM Временным переселенцам из республик Донбасса, которые последние месяцы проживали на территории детского оздоровительного лагеря в Воронеже, предоставили новые места временного размещения. Об этом написал 17 мая в телеграм-канале глава администрации города Вадим Кстенин.
Мэр пояснил, что ранее «Кировец» оставался местом размещения для переселенцев, поскольку был отработан подвоз детей в школу №56.
С 16 мая у школьников из Донбасса начались каникулы, в связи с чем было принято решение разместить тех, кто проживает в «Кировце», в других пунктах временного размещения.
Как сообщало ИА REGNUM, первых переселенцев из ДНР и ЛНР в «Кировце» начали размещать с февраля.