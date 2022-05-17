Воронеж, 17 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Временным переселенцам из республик Донбасса, которые последние месяцы проживали на территории детского оздоровительного лагеря в Воронеже, предоставили новые места временного размещения. Об этом написал 17 мая в телеграм-канале глава администрации города Вадим Кстенин.

Пресс-служба администрации Воронежа Пункт размещения беженцев

«Скоро в муниципальных детских лагерях отдыха начнётся летняя оздоровительная кампания. С февраля в двух из них — в «Кировце» и «Голубом экране» — были развёрнуты пункты временного размещения граждан из ДНР и ЛНР, вынужденно покинувших свои дома. Их постепенное возвращение позволило к апрелю объединить два этих ПВР в один. Теперь пришло время освобождать и «Кировец», — написал Кстенин.

Мэр пояснил, что ранее «Кировец» оставался местом размещения для переселенцев, поскольку был отработан подвоз детей в школу №56.

С 16 мая у школьников из Донбасса начались каникулы, в связи с чем было принято решение разместить тех, кто проживает в «Кировце», в других пунктах временного размещения.

«Поручил управлению образования и молодежной политики сразу же начать подготовку лагеря к летней оздоровительной кампании, ее старт во всех муниципальных лагерях пройдет штатно, по графику», — уточнил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, первых переселенцев из ДНР и ЛНР в «Кировце» начали размещать с февраля.