Вашингтон, 17 мая, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск допустил, что купит компанию Twitter по цене ниже заявленных ранее $44 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Daniel Oberhaus Илон Маск

По данным агентства, 16 мая Маск выступил на закрытой онлайн-конференции по технологиям и заявил, что доля фальшивых и спам-аккаунтов в Twitter может доходить до 90%, тогда как руководство компании заявляет о 5%.

В связи с этим предприниматель рассчитывает договориться о более выгодных для себя условиях сделки. По его словам, «нельзя исключать» такой вероятности.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая Маск заявил, что приостановил сделку по покупке Twitter в ожидании информации о доле спам-аккаунтов и фальшивых аккаунтов в этой социальной сети. Ранее руководство Twitter сообщало о покупке Маском компании за $44 млрд.

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