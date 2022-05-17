Ереван, , 10:10 — REGNUM Участники протестных акций в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, утром 17 мая перекрыли в столице более 50 улиц. Об этом в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил вице-спикер парламента от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

Шествие в Ереване Photolure

«Более 50 улиц на данный момент закрыты. И эта цифра постоянно растёт», — написал политик.

Сагателян призвал всех граждан выходить на улицы и присоединяться к протестующим. Он уверен, что протесты закончатся победой.

Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят каждый день с 1 мая. Протестующие перекрывают движение на дорогах. Сагателян ранее призвал сторонников добиться максимальной парализации транспортного движения в столице, включая метро.

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