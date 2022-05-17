Москва, , 10:09 — REGNUM Решение властей Индии запретить экспорт пшеницы ничего не изменит в ситуации с мировым экспортом данной сельхозпродукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко.

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«С одной стороны, как аграрий считаю, что запрет Индией экспорта пшеницы для обеспечения продовольственной безопасности и помощи соседним и нуждающимся государствам — мера для страны правильная и логичная. С другой — введение ограничений абсолютно ничего не меняет для мирового экспорта пшеницы, – сказал Ермоленко. — Да, Индия входит в топ-5 производителей пшеницы в мире. Да, эти зерновые — вторая по важности культура в Индии. Но Индия экспортирует крайне малый объём. В 2020/2021 годах благодаря увеличению уборочной площади на 7% и самым сильным за последние 25 лет муссонным дождям производство выросло на 4,2 млн т, или на 4%, что является рекордом для Индии. Но основной объем пшеницы реализуется внутри государства, и лишь 1,5 млн т уходит на экспорт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявили о том, что надеются убедить Индию пересмотреть своё решение об ограничении экспорта пшеницы.

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