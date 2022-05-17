Москва, 17 мая, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подверг критике желание Евросоюза прийти на помощь Украине с вывозом зерна.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь», — констатировал Володин в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что в результате жители Украины окажутся без запасов зерна и с туманными перспективами на будущий урожай.

«Им до него ещё надо дожить, а во-вторых, у них отсутствуют дизельное топливо и бензин для проведения посевных работ», — отметил парламентарий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Европейский союз поможет Украине опустошить её зернохранилища и вывезти украинское зерно в Европу.

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