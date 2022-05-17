Уфа, 17 мая, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Заместителем главы администрации Уфы назначен Денис Ганиев. Об этом 17 мая сообщил мэр города Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в муниципалитете.

ИА REGNUM Назначение

Сообщается, что в обязанности Ганиева будут входить вопросы социальных коммуникаций, взаимодействия со средствами массовой информации, а также вопросы подготовки к проведению 450-летия Уфы.

Отмечается, что Ганиев родился в Нефтекамске в 1982 году. Стал выпускником Нефтекамского машиностроительного техникума по специальности «Сварочное производство» и Башкирского государственного университета по специальности «Юриспруденция».

Трудовой путь начал в детском оздоровительном лагере «Бригантина» ОАО «Нефтекамский автозавод», где работал свыше пяти лет: от воспитателя до руководителя этого учреждения. Также работал в администрации города Нефтекамска, где курировал вопросы культуры.

«У него большой опыт работы на телевидении, на радио. Он знает, как работают масс-медиа изнутри», — приводит пресс-служба городской администрации слова мэра Уфы.