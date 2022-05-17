Париж, 17 мая, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Назначенная на пост премьер-министра Франции Элизабет Борн заявила, что хочет «посвятить» свое назначение «всем маленьким девочкам», передает BFM TV.

Французский флаг

«Я, очевидно, очень тронута этим вечером, и я не могу не думать о первой женщине, занявшей эту должность, и, возможно, я хотела бы посвятить эту номинацию всем маленьким девочкам, которые говорят: «Иди за своей мечтой». Ни ничто не должно останавливать борьбу за место женщин в нашем обществе», — заявила Элизабет Борн под аплодисменты в Матиньонском дворце, резиденции премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая глава правительства Франции Жан Кастекс подал президенту Франции Эммануэлю Макрону прошение об отставке.

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