* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 10:08 — REGNUM Молодой человек, который только что вернулся из-за границы в Афганистан и проживал в Панджшере, был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и позже убит.

Убийство

Местный источник сообщил «8 Собх», что юноша был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 15 мая, а на следующий день его тело было передано семье. Согласно источнику, его называли «студент Абдулла», и он был арестован радикалами, когда работал в поле.

По словам собеседника издания, Абдулла несколько лет учился за границей, и только что вернулся в страну. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

За день до этого талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере открыли огонь по двум братьям, работавшим в поле, убив одного и ранив другого.