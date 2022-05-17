Лондон, , 10:06 — REGNUM Причиной краха международной системы политической экономии может стать возможная конфискация активов России за рубежом. Об этом 17 мая сообщает газета Financial Times.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации источника, решение о заморозке активов РФ стало причиной возникновения обеспокоенности в странах, имеющих с США и Евросоюзом напряженные отношения, в результате чего прямой захват российских активов станет переходом Рубикона в сфере политики.

«По сути дела, это действие покончило бы с международной системой политической экономии, которую мы создавали за (последние) десятилетия», — заявил изданию научный сотрудник Лондонской школы экономики Саймон Хинрихсен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что страны Европейского союза приблизились к пределу антироссийских санкций.