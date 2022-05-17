Лондон, 17 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Причиной краха международной системы политической экономии может стать возможная конфискация активов России за рубежом. Об этом 17 мая сообщает газета Financial Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По информации источника, решение о заморозке активов РФ стало причиной возникновения обеспокоенности в странах, имеющих с США и Евросоюзом напряженные отношения, в результате чего прямой захват российских активов станет переходом Рубикона в сфере политики.

«По сути дела, это действие покончило бы с международной системой политической экономии, которую мы создавали за (последние) десятилетия», — заявил изданию научный сотрудник Лондонской школы экономики Саймон Хинрихсен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что страны Европейского союза приблизились к пределу антироссийских санкций.