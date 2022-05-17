Симферополь, 17 мая 2022, 10:05 — REGNUM В Крыму в ближайшее лето могут не открыться до трети гостиниц и гостевых домов. Об этом 17 мая пишет «Коммерсантъ».
По информации директора ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светланы Возной, отельеров пугает сокращение прогнозируемой загрузки на лето. Загрузка может составить до 30-40% при хорошем показателе 70-80%. При этом в условиях инфляции гостиницы не могут привлекать туристов за счёт снижения цен.
Возная уточнила, что негативные ожидания возникли после провальных майских праздников.