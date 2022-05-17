Симферополь, 17 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Крыму в ближайшее лето могут не открыться до трети гостиниц и гостевых домов. Об этом 17 мая пишет «Коммерсантъ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

По информации директора ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светланы Возной, отельеров пугает сокращение прогнозируемой загрузки на лето. Загрузка может составить до 30-40% при хорошем показателе 70-80%. При этом в условиях инфляции гостиницы не могут привлекать туристов за счёт снижения цен.

Возная уточнила, что негативные ожидания возникли после провальных майских праздников.