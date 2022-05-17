Донецк, 17 мая, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Украинские боевики за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 122 мм, на горловском — артиллерию 122 мм, минометы 120 мм, СПГ/РПГ, выпустив 194 единицы различных боеприпасов», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что под огнем ВСУ оказались районы: Донецк (Петровский, Ленинский, Кировский и Куйбышевский районы), Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Пантелеймоновка, Новоселовка, Васильевка, Ясиноватая, Минеральное, Еленовка.