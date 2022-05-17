Санкт-Петербург, 17 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с начала межотопительного сезона начались гидравлические испытания теплосетей, предупредили 17 мая в ГУП «ТЭК Санкт-Петербург».

Батарея

Теплоэнергетики с 17 мая до 28 августа проведут 260 гидравлических испытаний теплосетей. За три месяца предприятие проверит трубопроводы в 17 районах Петербурга и четырех районах Ленинградской области — Гатчинском, Тосненском, Всеволожском и Ломоносовском, а также выполнит ремонт источников тепловой энергии согласно графику

«Во вторник, 17 мая, гидравлические испытания начнутся с проверки магистральных, распределительных и внутриквартальных сетей в Красногвардейском районе Петербурга», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Добавим, что также в этот день испытания пройдут в Красносельском, Приморском и Невском районах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что холодная и промозглая погода, из-за чего петербуржцам приходится мерзнуть в отключенных от отопления домах, задержится в Петербурге до конца рабочей недели. Потепление в городе на Неве ожидается 19 мая.