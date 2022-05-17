Токио, 17 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Японии произошло землетрясение. Сейсмическое событие специалисты зарегистрировали 17 мая у берегов японского острова Хонсю. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Уточняется, что магнитуда составила 5,6. Эпицентр подземных толчков находился в 282 км к юго-востоку от города Кисарадзу в префектуре Тиба. Очаг залегал на глубине 5 км.

Информация об угрозе цунами не поступала.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая подземные толчки магнитудой 4,8 произошли в центральной части Японии. По информации японского национального метеорологического управления, эпицентр землетрясения располагался в префектуре Ибараки, которая является соседней с Токио. Очаг подземных толчков находился на глубине 40 км.