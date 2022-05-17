Камышин, Волгоградская область, , 10:19 — REGNUM Новая поликлиника на 800 посещений в смену появится в Камышине Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Поликлиника Https://belregion.ru/press

Компания-подрядчик приступила к проектированию объекта. Новая современная поликлиника войдёт в структуру Городской больницы №1 Камышина. Ежедневно в две смены здесь будут оказывать первичную, в том числе доврачебную, врачебную и специализированную, медико-санитарную помощь.

Полностью завершить строительство поликлиники, которую реализуют в рамках по регионального проекта «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение», планируют в 2025 году.