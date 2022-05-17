Саратов, 17 мая, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Бродячая собака напала на 12-летнего ребенка в Саратове. Данную публикацию проверяют следователи, сообщает региональное следственное управление СКР.

(сс) freegr Злая собака

Согласно размещенной в интернете публикации, 15 мая бездомная собака напала на 12-летнего мальчика около дома №44 по улице Краснодарской в Саратове. Ребенок получил множественные укушенные раны правой голени. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Организована доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая бродячие собаки напали на трех человек, в том числе одного несовершеннолетнего ребенка, в сквере возле дворца культуры «Дружба» на улице Ломоносова в Энгельсе.

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