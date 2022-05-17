Хельсинки, 17 мая, 2022, 10:04 — ИА Регнум. На островок Сантахамина неподалеку от Хельсинки по выходным съезжаются люди из всех слоев общества, чтобы заниматься военной подготовкой, сообщает 17 мая агентство France-Presse. Пока Финляндия готовится вступить в НАТО, стремительно растет число добровольцев, желающих «защититься от России».

Chris Brown Военнослужащие Финляндии

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Оборонные силы Финляндии насчитывают всего около 13 000 человек профессионального кадрового состава, однако эта страна с населением 5,5 миллиона может похвастаться внушительным числом резервистов — 900 000 человек — и 280 000 военнослужащих военного времени.

Для многих, кто приехал на учебный курс на островок Сантахамина, решающим фактором стало введение Россией войск в соседнюю страну — на Украину.

Через неделю после начала боевых действий резко возросло число желающих записаться на курсы по обороне.

«Интерес к добровольной подготовке оказался примерно в 10 раз выше, чем в обычные годы», — говорит 28-летний Осси Хиетала, представитель организатора курсов — Ассоциации национальной оборонной подготовки.

Чтобы удовлетворить возросший спрос, ассоциация получила от государства дополнительное финансирование в размере почти трех миллионов евро.