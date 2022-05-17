В ВС Южной Кореи выявили свыше 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусом
Сеул, 17 мая, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 17 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
По их словам, коронавирус выявлен у 1411 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, Объединенного комитета начальников штабов
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 147 905.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 35 117 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 830 429.
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