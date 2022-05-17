Сеул, 17 мая, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 17 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Defense Visual Information Distribution Service Морская пехота Республики Корея

По их словам, коронавирус выявлен у 1411 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, Объединенного комитета начальников штабов

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 147 905.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 35 117 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 830 429.

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