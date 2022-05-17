Якутск, 17 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Якутии за январь–март 2022 года объём продукции сельского хозяйства составил 1,3 млрд рублей. Это на 2,5% выше, чем в 2021 году, сообщили в Центре стратегических исследований при главе республики.

Matthias Zomer Коровы

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Ощутимо выросли показатели птицеводства и мясного животноводства — произведено 1,7 тыс. тонн — на 52,4% больше, чем в прошлом году.

Также растет поголовье лошадей — 0,3% (182,1 тыс. голов), коров — на 1,7% (75,2 тыс. голов), северных оленей — на 2,5% (150,6 тыс. голов), птиц — 10,3% (879,4 тыс. голов).

«Устойчивым трендом развития агросектора Якутии стало постоянное увеличение надоя молока, заготовки мяса и выращивания овощей. Повышение объемов производства собственной сельскохозяйственной продукции оценивается как один из приоритетов в обеспечении продовольственной безопасности республики», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, оценка валового регионального продукта за 2021 год в Якутии составила 1 458,8 млрд рублей, это на 10,5% больше уровня 2020 года.