Токио, 17 мая, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Потери трёх ведущих банковских групп Японии превысили 350 млрд иен ($2,71 млрд) по итогам 2021 финансового года, который завершился 31 марта. Об этом сообщает телеканал NHK.

Businesstimes.com.sg Японская йена

Так, группа Sumitomo Mitsui потеряла, по оценкам, 100 млрд иен ($773,7 млн), Mitsubishi UFJ — 140 млрд иен ($1,08 млн), а Mizuho — 116,1 млрд иен ($898,3 млн). В основном потери связаны с тем, что клиенты не могут вернуть выданные им кредиты из-за антироссийских санкций.

Ранее Япония ввела против России ряд пакетов ограничений. Так, Россия выведена из режима наибольшего благоприятствования в торговле, запрещён экспорт примерно 300 товаров, люксовых автомобилей и предметов роскоши.

Кроме того, действуют санкции против 507 человек из России, 253 из ЛНР и ДНР, 201 российской компании и организации, в том числе крупнейших банков.

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