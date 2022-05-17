Уфа, 17 мая, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Светлана Чертороева стала депутатом госсобрания Башкирии. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Bloknot-volgodonsk.ru Удостоверение депутата

«Кандидатура Светланы Чертороевой выдвинута республиканским отделением «Единой России» и утверждена Центральной избирательной комиссией Башкирии. Решение было принято в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий члена «Единой России» Вячеслава Андреева, который избирался в парламент по Единому республиканскому избирательному округу», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева.

Отмечается, что позже будет решаться вопрос о включении депутата в состав конкретного комитета. При этом будут учитываться ее пожелания и профессиональные компетенции.