Вашингтон, 17 мая, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Власти США намереваются приобрести специализированное программное обеспечение (ПО) для мониторинга даркнета на русском языке. Это следует из документов американского правительственного портала госзакупок — профильного подразделения минфина США, которое специализируется на финансовой разведке, которые 17 мая приводит RT.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В указанной документации к тендеру уточняется, что отдел закупок финансово-бюджетной службы американского минфина от имени Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) собирается без конкурса заключить контракт с компанией EJ2 Communications, Inc. (DBA Flashpoint) на передачу программного продукта Flashpoint Enterprise Platform.

«Flashpoint проводит сбор и организацию данных из первичных источников из дип- и дарквеба. Такая информация берётся с форумов, социальных сетей, сайтов для публикации исходного кода и других онлайн-каналов, где экстремисты и киберпреступники общаются и распространяют пропаганду», — указывается в документах.

Также указывается, что в базе Flashpoint собранные разведывательные данные сортируются по географическому местоположению, имени файла, конкретным словам, дате публикации, источнику, группе, описанию содержимого и языку оригинала. При этом утверждается, что разведывательные методы и возможности названного программного продукта «уникальны и напрямую поддерживают миссию FinCEN по охране глобальной финансовой системы».

«Flashpoint располагает большой командой профильных экспертов в области культуры, техники и лингвистики, в том числе в арабском, фарси, турецком, немецком, французском, русском и 12 других языках. Эти эксперты могут взаимодействовать с FinCEN и оказывать поддержку с помощью имеющихся в продаже продуктов и сервисов», — добавляется в сообщении, при этом для пользователей из России сайт компании EJ2 Communications закрыт.

В то же время член Международного общества профессионалов конкурентной разведки Евгений Ющук заявил RT, что с помощью этого ПО Вашингтон намерен выявлять способы обхода санкций и устанавливать контакт с желающими продать информацию людьми и не исключил, что власти США «специально оставляют лазейки для обхода санкционных мероприятий». При этом он добавил, что такие лазейки может оставлять и сам американский минфин.

«В данном случае Минфин США, будучи заказчиком всей этой истории, действует как раз в логике оставления лазеек для обхода санкций. Следует понимать, что США вводят санкции не из вредности, а для того, чтобы причинить ущерб оппоненту. Если им что-то невыгодно, то они корректируют. И для этих целей корректировки нужна некая система коммуникаций, которая не видна снаружи», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков рассказал, что Германия заплатит «немалую цену» при отказе от российской нефти.