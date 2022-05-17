Нижний Тагил, Свердловская область, 17 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области подростки жестоко избили мужчину. Нападавших задержали, сообщили журналистам в областной прокуратуре.

Pixabay.com Избиение

Инцидент произошёл ещё 12 мая. Около 10 подростков в возрасте от 13 до 16 лет избили мужчину. Уральцы также оказали сопротивление двум гражданам, пришедшим на помощь пострадавшему. Причиной конфликта стали замечания мужчины в адрес молодых людей. Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Он обращался в травмпункт.

По факту произошедшего организована проверка. По её итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.