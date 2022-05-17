Смоленск, 17 мая, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Тело одного из мальчиков, пропавших в марте в Смоленске, обнаружено в реке Днепр на территории Белоруссии, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

Sledcom.ru Следственный комитет

Трое мальчиков, двое восьмилетних и один десятилетний, пропали 7 марта — они ушли гулять и не вернулись. Было возбуждено уголовное дело. 8 марта тело восьмилетнего ребёнка было обнаружено в реке Днепр недалеко от места жительства детей.

Тело второго ребёнка обнаружили 14 мая в в месте разлива реки Днепр — вблизи деревни Приднепровье Оршанского района Витебской области Белоруссии. На теле десятилетнего ребёнка признаков насильственной смерти не нашли. Антропометрические данные и одежда совпадают по описанию с ориентировкой на ребёнка, пропавшего без вести 7 марта в Смоленске.

Продолжаются поиски восьмилетнего мальчика.