Париж, 17 мая, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Уровень безработицы во Франции снизился в первом квартале 2022 года до уровня 2008 года, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

Согласно данным, опубликованным национального института статистики и экономических исследований (INSEE), уровень безработицы в стране был почти стабильным в первом квартале 2022 года на уровне 7,3% против 7,4% в последнем квартале 2021 года.

В первом квартале количество безработных по данным международного бюро труда достигло 2,2 млн человек. Уровень безработицы находится на самом низком уровне с начала 2008 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция выразила поддержку Финляндии и Швеции после того, как страны подали заявки на вступление в НАТО.

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